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​Бернарду Силва высказался о возможном возвращении в «Бенфику»

06 Января 2023 • 16:11 Комментировать

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва высказался о своём возможном возвращении в «Бенфику».

«Если вопрос в том, чтобы перейти в «Бенфику» ради завершения карьеры, я бы предпочёл не идти. При возвращении я хотел бы помогать «Бенфике», поэтому я должен чувствовать себя готовым. Игроки моей позиции играют на высшем уровне как минимум до 36 лет. Модричу 37, и он выиграл Лигу чемпионов, сыграл в полуфинале чемпионата мира… Мне же летом исполнится 29.

Что касается возможного возвращения в «Бенфику», то всё будет зависеть от того, что случится летом», - сказал Силва португальскому Record.

Ранее Бернарду Силва говорил о своём намерении попробовать себя в новом проекте.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Манчестер Сити Бернарду Силва
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