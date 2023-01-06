​Бернарду Силва высказался о возможном возвращении в «Бенфику»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва высказался о своём возможном возвращении в «Бенфику».

«Если вопрос в том, чтобы перейти в «Бенфику» ради завершения карьеры, я бы предпочёл не идти. При возвращении я хотел бы помогать «Бенфике», поэтому я должен чувствовать себя готовым. Игроки моей позиции играют на высшем уровне как минимум до 36 лет. Модричу 37, и он выиграл Лигу чемпионов, сыграл в полуфинале чемпионата мира… Мне же летом исполнится 29.

Что касается возможного возвращения в «Бенфику», то всё будет зависеть от того, что случится летом», - сказал Силва португальскому Record.

Ранее Бернарду Силва говорил о своём намерении попробовать себя в новом проекте.