​«Астон Вилла» надеется подписать Маккенни

«Астон Вилла» всё ещё ведёт борьбу за подписание контракта с полузащитником Уэстоном Маккенни. Об этом рассказывает портал Goal, ссылаясь на информацию авторитетного инсайдера Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что Уэстон Маккенни отказывается от переезда в Бирмингем, поскольку он хочет продолжить карьеру в топ-клубе.

24-летний Уэстон Маккенни выступает за «Ювентус» с осени 2020 года. С тех пор американец провёл за туринский клуб 92 матча. В них Маккенни забил 13 голов и отдал 4 голевых паса на партнёров.

Добавим, что специалисты портала transfermarkt оценивают Уэстона Маккенни в 21 миллион евро.