Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Астон Вилла» надеется подписать Маккенни

06 Января 2023 • 15:29 Комментировать

«Астон Вилла» всё ещё ведёт борьбу за подписание контракта с полузащитником Уэстоном Маккенни. Об этом рассказывает портал Goal, ссылаясь на информацию авторитетного инсайдера Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что Уэстон Маккенни отказывается от переезда в Бирмингем, поскольку он хочет продолжить карьеру в топ-клубе.

24-летний Уэстон Маккенни выступает за «Ювентус» с осени 2020 года. С тех пор американец провёл за туринский клуб 92 матча. В них Маккенни забил 13 голов и отдал 4 голевых паса на партнёров.

Добавим, что специалисты портала transfermarkt оценивают Уэстона Маккенни в 21 миллион евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Астон Вилла Уэстон Маккенни Трансферы футбола - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Января
16:25 · Англия. Премьер-лига
Абубакар может оказаться в «МЮ»
16:19 · Англия. Кубок Англии
​Конте отказался от пресс-конференции из-за смерти Виалли
16:11 · Англия. Премьер-лига
​Бернарду Силва высказался о возможном возвращении в «Бенфику»
15:43 · Англия. Премьер-лига
«Челси» нацелился на Тюрама
15:29 · Англия. Премьер-лига
​«Астон Вилла» надеется подписать Маккенни
15:20 · Англия. Премьер-лига
Артета хочет видеть Райса в «Арсенале»
15:04 · Англия. Премьер-лига
«Челси» назначил Жоржиньо новую встречу по продлению контракта
14:32 · Англия. Премьер-лига
Энцо Фернандес пропустит следующий матч «Бенфики»
14:25 · Англия. Премьер-лига
​Поттер объяснил замену Обамеянга
14:19 · Англия. Премьер-лига
Каррагер похвалил тен Хага за работу в «МЮ»
14:02 · Англия. Премьер-лига
Кесси может отправиться в «Вулверхэмптон» в обмен на Невеша
14:01 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нашёл усиление в Италии
13:59 · Англия. Премьер-лига
​Грилиш честно рассказал о своих проблемах в «Манчестер Сити»
13:42 · Англия. Премьер-лига
Украинец Мудрик выбрал между «Арсеналом» и «Челси»
13:38 · Англия. Премьер-лига
Батлэнд подписал контракт с «МЮ» официально
Все новости
Рекомендуем