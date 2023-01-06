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​Поттер объяснил замену Обамеянга

06 Января 2023 • 14:25 Комментировать

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер высказался насчёт Пьера-Эмерика Обамеянга. Форвард вышел на замену в начале матча с «Манчестер Сити» из-за травмы Рахима Стерлинга. Впрочем, во втором тайме Обамеянга заменили, чем он был недоволен.

«Я подумал, что Обамеянг сделал всё, что мог, для команды. Он немного устал, поэтому мы приняли такое решение. Нам нужно было добавить энергии. Конечно, футболисты хотят как можно больше времени проводить на поле. Это нормальная реакция», - рассказал Поттер журналистам.

Напомним, что «Челси» в четверг проиграл «Манчестер Сити» на своём поле со счётом 0:1.  

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Пьер-Эмерик Обамеянг Грэм Поттер
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