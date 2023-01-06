«Ливерпуль» нашёл усиление в Италии

Нидерландский полузащитник «Аталанты» Тен Копмейнерс имеет вариант продолжения карьеры в Английской премьер-лиге. Об этом сообщается на страницах издания The Independent.

Согласно информации источника, оформить трансфер 24-летнего футболиста собирается «Ливерпуль». В стане мерсисайдского клуба рассматривают кандидатуру Копмейнерса в качестве альтернативы бразильцу Фабиньо.

Тен выступает за команду из Бергамо с августа 2021 года. Его трудовое соглашение с «Аталантой» рассчитано до лета 2025 года. Его трансферный ценник – 30 миллионов евро.

В текущем сезоне нидерландец сыграл 16 матчей в Серии А, забил четыре гола и отдал два ассиста.