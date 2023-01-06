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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» нашёл усиление в Италии

06 Января 2023 • 14:01 Комментировать

Нидерландский полузащитник «Аталанты» Тен Копмейнерс имеет вариант продолжения карьеры в Английской премьер-лиге. Об этом сообщается на страницах издания The Independent.

Согласно информации источника, оформить трансфер 24-летнего футболиста собирается «Ливерпуль». В стане мерсисайдского клуба рассматривают кандидатуру Копмейнерса в качестве альтернативы бразильцу Фабиньо.

Тен выступает за команду из Бергамо с августа 2021 года. Его трудовое соглашение с «Аталантой» рассчитано до лета 2025 года. Его трансферный ценник – 30 миллионов евро.

В текущем сезоне нидерландец сыграл 16 матчей в Серии А, забил четыре гола и отдал два ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Аталанта Тен Копмейнерс Трансферы футбола - зима 2023
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