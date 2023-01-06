​Грилиш честно рассказал о своих проблемах в «Манчестер Сити»

Джек Грилиш регулярно сталкивается с критикой в «Манчестер Сити». Клуб заплатил на него более 110 миллионов евро, однако игрок не оправдывает ожиданий вот уже второй сезон. Грилиш высказался о своей ситуации.

«Буду честен с вами. Когда я перешёл в «Манчестер Сити», всё было сложнее, чем я думал. В своей голове я представлял, что после перехода в стан чемпиона Англии я буду забивать много голов и делать много голевых передач. Но, очевидно, всё сложилось не так. Многие команды играют против нас от обороны. В «Астон Вилле» я с таким не сталкивался.

Я всю жизнь играл за «Астон Виллу» и привык к функциям, которые у меня были там. Я даже не осознавал, насколько сложно будет адаптироваться к другой команде и другому тренеру», - сказал Грилиш Sky Sports.