Украинец Мудрик выбрал между «Арсеналом» и «Челси»

Полузащитник сборной Украины и «Шахтёра» Михаил Мудрик определился с приоритетным вариантом продолжения карьеры. Об этом рапортуют журналисты Sky Sports.

В подписании Мудрика заинтересованы два топ-представителя Английской премьер-лиги – лондонские «Арсенал» и «Челси». Среди этих вариантов Михаил предпочитает перейти в стан «канониров», несмотря на то, что «пенсионеры» предлагают ему долгосрочный контракт с окладом 7,5 миллиона евро в год.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги Мудрик провел 12 поединков, записав на свой счет семь забитых мячей и семь результативных передач.