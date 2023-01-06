Джанлука Виалли умер от рака в возрасте 58 лет

Бывший футболист туринского «Ювентуса» и лондонского «Челси» Джанлука Виалли скончался в возрасте 58 лет. Итальянец долгое время страдал от рака поджелудочной железы. В 2020 году Виалли победил болезнь, но затем она снова вернулась.

Последним местом работы для Джанлуки был пост помощника главного тренера сборной Италии. Помогая Роберто Манчини, Виалли выиграл с национальной командой чемпионат Европы в 2021 году.

Джанлука ранее на протяжение двух лет возглавлял лондонский «Челси» в конце 20 века, являясь играющим тренером «пенсионеров». В составе сборной Италии Виалли в качестве игрока стал бронзовым призером чемпионата мира 1990 года, а также Евро-88.