«Эвертон» нашёл четырёх кандидатов на место Лэмпарда

Руководство «Эвертона» начало подыскивать замену главному тренеру команды Фрэнку Лэмпарду. Как информирует таблоид The Sun, в шорт-листе мерсисайдского клуба находятся четыре претендента.

На место наставника «ирисок» претендуют: Уэйн Руни («Ди Си Юнайтед»), Шон Дайч (безработный), Роберто Мартинес (безработный) и Анге Постекоглу («Селтик»).

44-летний Лэмпард занимает пост главного тренера «Эвертона» с января 2022 года. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до середины 2024 года.

В текущем сезоне АПЛ «ириски» борются за выживание. После 18 туров команда с 15 баллами занимает 18-е место в таблице.