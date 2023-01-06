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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Эвертон» нашёл четырёх кандидатов на место Лэмпарда

06 Января 2023 • 11:56 Комментировать

Руководство «Эвертона» начало подыскивать замену главному тренеру команды Фрэнку Лэмпарду. Как информирует таблоид The Sun, в шорт-листе мерсисайдского клуба находятся четыре претендента.

На место наставника «ирисок» претендуют: Уэйн Руни («Ди Си Юнайтед»), Шон Дайч (безработный), Роберто Мартинес (безработный) и Анге Постекоглу («Селтик»).

44-летний Лэмпард занимает пост главного тренера «Эвертона» с января 2022 года. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до середины 2024 года.

В текущем сезоне АПЛ «ириски» борются за выживание. После 18 туров команда с 15 баллами занимает 18-е место в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Уэйн Руни Фрэнк Лэмпард Роберто Мартинес Анге Постекоглу Шон Дайч
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