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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Сунесс отметил роль Кейна в «Тоттенхэме»

06 Января 2023 • 11:13 Комментировать

Британский футбольный тренер Грэм Сунесс высказался о роли центрального нападающего Гарри Кейна в лондонском «Тоттенхэме».

«Думаю, при помощи Кейна «Тоттенхэм» сможет попасть в топ-4 Премьер-лиги по итогам сезона. Чтобы одерживать победы, не нужно постоянно хорошо играть, главное – забивать голы. А Гарри – мистер Гол», - передает слова специалиста BBC Sport.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Кейн провел 18 поединков, в которых отметился 15 забитыми мячами (два – с пенальти) и одной результативной передачей.

После 18 туров Премьер-лиги «Тоттенхэм» с 33 баллами занимает пятое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Грэм Сунесс Гарри Кейн
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