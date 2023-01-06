Сунесс отметил роль Кейна в «Тоттенхэме»

Британский футбольный тренер Грэм Сунесс высказался о роли центрального нападающего Гарри Кейна в лондонском «Тоттенхэме».

«Думаю, при помощи Кейна «Тоттенхэм» сможет попасть в топ-4 Премьер-лиги по итогам сезона. Чтобы одерживать победы, не нужно постоянно хорошо играть, главное – забивать голы. А Гарри – мистер Гол», - передает слова специалиста BBC Sport.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Кейн провел 18 поединков, в которых отметился 15 забитыми мячами (два – с пенальти) и одной результативной передачей.

После 18 туров Премьер-лиги «Тоттенхэм» с 33 баллами занимает пятое место в турнирной таблице.