Батлэнд прошёл медосмотр в «Манчестер Юнайтед»

Страж ворот «Кристал Пэлас» Джек Батлэнд близок к трансферу в «Манчестер Юнайтед». Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Журналист подчеркнул, что стороны провели соответствующие переговоры и согласовали все детали сотрудничества. 29-летний вратарь уже прошел медицинский осмотр.

Между Батлэндом и «красными дьяволами» будет подписано арендное соглашение до конца нынешнего сезона. В контракте будет прописан пункт о возможном выкупе прав на футболиста.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость вратаря в 1,5 миллиона евро.