Бадьяшиль высказался о трансфере в «Челси»

Защитник Бенуа Бадьяшиль, перешедший из «Монако» в лондонский «Челси», высказался касательно своего трансфера.

«Очень рад оказаться в этом клубе. Хочу как можно быстрее начать играть за «Челси». Не могу дождаться, когда увижу болельщиков и приму участие в матчах лучшей футбольной лиги мира», - передает слова Бадьяшиля пресс-служба «пенсионеров».

Накануне стало известно, что 21-летний игрок заключил с «пенсионерами» долгосрочный контракт, рассчитанный до середины 2030 года.

В текущем сезоне Бенуа провел 16 поединков, отметившись двумя забитыми мячами.