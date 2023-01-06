Марез высказался о своём голе в матче с «Челси»

Вингер «Манчестер Сити» Рияд Марез пообщался с представителями СМИ после поединка 19-го тура Английской премьер-лиги с лондонским «Челси» (1:0). В прошедшем матче алжирский игрок отметился забитым мячом, который стал решающим.

«На «Стэмфорд Бридж» всегда нелегко играть. Но мы проявили свой характер и набрали три балла. В этой игре я забил непривычный для себя гол. Это было очень просто. Я рад, что помог команде одержать победу», - передает слова Мареза издание Lequipe.

Благодаря вчерашней победе «Манчестер Сити» сократил отставание от лидирующего «Арсенала» до пяти баллов.