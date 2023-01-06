Гвардиола назвал себя гением после победы над «Челси»

В матче 19-го тура Английской премьер-лиги «Манчестер Сити» на выезде встречался с лондонским «Челси». «Горожане» отпраздновали минимальную победу со счетом 1:0.

Единственный гол в середине второго тайма забил вингер Рияд Марез, появившийся на замену. Ему ассистировал Джек Гришил, который тоже появился на поле со скамейки запасных.

«Я – гений», - заявил Хосеп Гвардиола, комментируя свои замены. Слова тренера приводит журналист Мигель Дилэйни.

После 17 проведенных матчей «Манчестер Сити» с 39 набранными баллами занимает второе место в турнирной таблице. «Горожане» отстают от лидирующего «Арсенала» на пять очков.