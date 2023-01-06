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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«МЮ» и «Бавария» сразятся за нападающего с ценником 100 миллионов евро

06 Января 2023 • 09:26 Комментировать

Центральный форвард сборной Франции и франкфуртского «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани находится в сфере интересов двух европейских топ-клубов. Как сообщил инсайдер Флориан Плеттенберг, немецкий клуб готов рассмотреть предложения по трансферу 24-летнего нападающего по окончании сезона.

Как стало известно источнику, главными претендентами на Коло-Муани называются «Манчестер Юнайтед» и мюнхенская «Бавария». «Айнтрахт», в свою очередь, готов расстаться с игроком за 90-100 миллионов евро.

В текущем сезоне Рандаль принял участие в 23 поединках во всех турнирах, записав на свой счет восемь забитых мячей и десять голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Юнайтед Айнтрахт Франкфурт Трансферы футбола - зима 2023 Рандаль Коло-Муани
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