«МЮ» и «Бавария» сразятся за нападающего с ценником 100 миллионов евро

Центральный форвард сборной Франции и франкфуртского «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани находится в сфере интересов двух европейских топ-клубов. Как сообщил инсайдер Флориан Плеттенберг, немецкий клуб готов рассмотреть предложения по трансферу 24-летнего нападающего по окончании сезона.

Как стало известно источнику, главными претендентами на Коло-Муани называются «Манчестер Юнайтед» и мюнхенская «Бавария». «Айнтрахт», в свою очередь, готов расстаться с игроком за 90-100 миллионов евро.

В текущем сезоне Рандаль принял участие в 23 поединках во всех турнирах, записав на свой счет восемь забитых мячей и десять голевых передач.