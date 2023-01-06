Галлас назвал лучшего футболиста АПЛ

Экс-защитник сборной Франции и лондонского «Арсенала» Вильям Галлас высказался о полузащитнике «канониров» Мартине Эдегоре.

«То, какую игру показывает Эдегор в «Арсенале», это великолепно. Он демонстрирует свои лучшие качества. Но не могу назвать его лучшим футболистом Премьер-лиги. По моему мнению, лучшим сейчас является Эрлинг Холанн», - приводит слова Галласа Genting Casino.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Эдегор провел 16 матчей, отметившись семью забитыми мячами и пятью голевыми передачами. На счету Холанна 21 гол и три результативных паса в 16 поединках.