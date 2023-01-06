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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Видич: «В «Манчестер Юнайтед» очень много пили»

06 Января 2023 • 08:39 Комментировать

Известный в прошлом сербский защитник Неманья Видич, поигравший в Английской премьер-лиге за «Манчестер Юнайтед», рассказал, как выпивал с одноклубниками.

«Мы выпивали только в моменты завоевания трофеев. В общем, пили очень много», - передает слова Неманьи издание The Athletic.

Видич защищал цвета «Манчестер Юнайтед» с 2006 по 2014 год. Вместе с манкунианцами серб пять раз становился чемпионом Англии, трижды выигрывал кубок Английской лиги, а также один брал Лигу чемпионов.

Добавим, что с 2004 по 2006 год Неманья защищал цвета московского «Спартака».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Неманья Видич
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