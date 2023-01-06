Видич: «В «Манчестер Юнайтед» очень много пили»

Известный в прошлом сербский защитник Неманья Видич, поигравший в Английской премьер-лиге за «Манчестер Юнайтед», рассказал, как выпивал с одноклубниками.

«Мы выпивали только в моменты завоевания трофеев. В общем, пили очень много», - передает слова Неманьи издание The Athletic.

Видич защищал цвета «Манчестер Юнайтед» с 2006 по 2014 год. Вместе с манкунианцами серб пять раз становился чемпионом Англии, трижды выигрывал кубок Английской лиги, а также один брал Лигу чемпионов.

Добавим, что с 2004 по 2006 год Неманья защищал цвета московского «Спартака».