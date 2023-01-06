Троссар решил уйти из «Брайтона»

28-летний бельгийский хавбек Леандро Троссар может покинуть свой нынешний клуб - «Брайтон» - по завершении сезона-2022/2023. Согласно информации Het Belang van Limburg, руководство «чаек» пыталось продлить контракт с игроком, однако Троссар отверг все предложения о новой сделке.

Срок действующего трудового договора Леандро с «Брайтоном» истекает летом 2023 года. С января полузащитник имеет полное право вести переговоры с другими работодателями.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги Троссар принял участие в 16 поединках, отметившись семью забитыми мячами и двумя результативными передачами.