Тен Хаг высказался о борьбе «МЮ» за чемпионство

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о борьбе за чемпионский титул в текущем сезоне.

«Я сейчас не задумываюсь об этом. На данной стадии турнира это не то, на чем нужно заострять внимание. Впереди еще длинный сезон, нам предстоит провести еще много матчей. Если вы заглядываете намного вперед, то сильно отвлекаетесь, а это может навредить. Нужно концентрироваться на своей игре и командном развитии», - цитирует нидерландца Sky Sports.

После 17 проведенных матчей «красные дьяволы» с 35 баллами занимают четвертое место в турнирной таблице. Манкунианцы отстают от лидирующего «Арсенала» на девять очков.