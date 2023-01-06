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Тен Хаг высказался о восстановлении Санчо

06 Января 2023 • 07:47 Комментировать

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался относительно ситуации с восстановлением полузащитника Джедона Санчо.

«Игроки – не роботы. Санчо вернулся на тренировочную базу и показывает, что готов к следующему шагу. Мне бы хотелось, чтобы он вернулся в строй как можно скорее, однако некоторые процессы нельзя форсировать», - передает слова нидерландского специалиста клубная пресс-служба.

Напомним, что Джедон не выходил на поле с октября из-за болезни. В нынешнем сезоне вингер принял участие в 14 поединках за «красных дьяволов», в которых отметился тремя забитыми мячами и одной голевой передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Джедон Санчо
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