Филипп Малрин, бывший футболист «Манчестер Юнайтед», занялся гораздо более богоугодным делом, чем футбол - ныне он пастор в своей родной Северной Ирландии. Малрин «переквалифицировался» еще в 2016 году, однако своей нынешней пастве советует не повторять свой путь - дескать, не стоит менять футбол на веру.

Малрин провел в составе «Манчестер Юнайтед» лишь один матч в 1997 году, а двумя годами позже покинул клуб. В том же 1997 дебютировал в сборной Северной Ирландии, причем сразу же забил гол, а североирландцы крупно обыграли со счетом 3:0 хлипенькую в то время бельгийскую сборную.