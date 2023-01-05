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Видич высказался о критике в адрес Магуайра

05 Января 2023 • 20:04 Комментировать

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Видич высказался о критике в адрес Гарри Магуайра.

«Понятно, что Магуайр в этом сезоне находится не в лучшей форме. Думаю, можно сделать несколько вещей. Первая из них – не выпускать его в каждом матче, чтобы он снова обрёл форму и уверенность в себе. Тренер мог бы выпускать его в более простых матчах, хотя их и не так много в Премьер-лиге.

Футболисту нужно снова почувствовать себя сильным. Трудно выступать хорошо, когда люди ждут, что ты сейчас совершишь ошибку», - высказался Видич для The Athletic.

В сезоне 2022/2023 Гарри Магуайр провёл за «Манчестер Юнайтед» 12 матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Неманья Видич Гарри Магуайр
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