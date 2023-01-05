​«Челси» не собирается реализовывать опцию выкупа Энцо Фернандеса

«Челси» продолжает вести борьбу за подписание полузащитника Энцо Фернандеса из «Бенфики». При этом лондонский клуб не собирается реализовывать опцию выкупа, прописанную в контракте 21-летнего аргентинца с «орлами». Об этом в социальных сетях пишет журналист Мэтт Лоу.

Таким образом, говорить о скором трансфере Энцо Фернандеса в «Челси» не приходится.

Ранее главный тренер «Бенфики» Роджер Шмидт обвинил «Челси» в неуважении. По словам специалиста, лондонцы настаивают на трансфере игрока, которого лиссабонцы продавать не хотят.

Напомним, что Энцо Фернандес был признан лучшим молодым игроком чемпионата мира – 2022.