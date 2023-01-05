Тони Адамс: «Сака ничуть не хуже Месси»

Бывший игрок «Арсенала» Тони Адамс высказался о талантливом полузащитнике Букайо Саке.

«Думаю, что игроком сезона является Сака. Этот парень просто невероятен. Я ругал Гарета Саутгейта во время чемпионата мира, когда он снял его с игры. Сака ничуть не хуже Месси, ведь Месси явно в конце своего пути в футболе.

Сака – феноменальный футбол. Он лучший игрок «Арсенала» и лучший игрок сборной Англии», - слова Адамса приводит Goal.com со ссылкой на подкаст Seaman Says.

21-летний Букайо Сака в сезоне 2022/2023 провёл за «Арсенал» 23 матча. В них полузащитник записал на свой счёт семь голов и шесть результативных передач на партнёров.