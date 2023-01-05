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Тони Адамс: «Сака ничуть не хуже Месси»

05 Января 2023 • 17:48 Комментировать (1)

Бывший игрок «Арсенала» Тони Адамс высказался о талантливом полузащитнике Букайо Саке.

«Думаю, что игроком сезона является Сака. Этот парень просто невероятен. Я ругал Гарета Саутгейта во время чемпионата мира, когда он снял его с игры. Сака ничуть не хуже Месси, ведь Месси явно в конце своего пути в футболе.

Сака – феноменальный футбол. Он лучший игрок «Арсенала» и лучший игрок сборной Англии», - слова Адамса приводит Goal.com со ссылкой на подкаст Seaman Says.

21-летний Букайо Сака в сезоне 2022/2023 провёл за «Арсенал» 23 матча. В них полузащитник записал на свой счёт семь голов и шесть результативных передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Тони Адамс Букайо Сака
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Комментарии (1)
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ivan_petrenko95
05 Января 2023 в 17:56
действительно, ничуть не хуже. НИЧУТЬ.
вообще я давно говорю, хватит спрашивать мнение у бывших футболистов, большинство их высказываний нужно отправлять на психиотрическую эскпертизу если такая есть.
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