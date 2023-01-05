​Фирмино может поехать в Саудовскую Аравию вслед за Роналду

С приходом Криштиану Роналду в «Аль-Наср» футбол в Саудовской Аравии может получить серьёзный толчок. Так, местная лига наверняка станет более привлекательной для статусных игроков, выступающих в Европе.

По данным Sky Deutschland, клубы из Саудовской Аравии рассматривают вариант с подписанием Роберто Фирмино. Отмечается, что речь идёт не об «Аль-Насре», а о других клубах из этой страны, имена которых не раскрываются.

Роберто Фирмино регулярно становится героем трансферных слухов, чему вряд ли стоит удивляться. Действующий контракт 31-летнего бразильца с «Ливерпулем» истекает через полгода.