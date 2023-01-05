​Де Хеа рассказал, почему тен Хаг был зол после победы 3:0

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа высказался о реакции главного тренера команды Эрика тен Хага на победу над «Борнмутом» со счётом 3:0.

«Тен Хаг был доволен «сухим» матчем, но в то же время был немного зол. Потому что мы позволили сопернику создать слишком много моментов и слишком открыто действовали в конце игры. Поэтому он разозлился.

Я уже говорил, что тен Хаг направляет игроков в одном направлении, мы чувствуем себя хорошей командой. Он привнёс отличный дух, нужно сохранять этот импульс», - сказал де Хеа в интервью для Manchester Evening News.

«Манчестер Юнайтед» на текущий момент занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги.