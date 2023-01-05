​Конте: «Кейн собирается побить все голевые рекорды»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался о форварде Гарри Кейне.

«Гарри Кейн – нападающий мирового уровня. Он собирается побить все голевые рекорды. Даже в трудные моменты мы знаем, что Гарри готов бороться, готов помогать партнёрам по команде, готов решить ситуацию голом или голевым пасом. Он должен продолжать в том же духе, правильно реагируя как на положительные, так и на отрицательные ситуации», - сказал Конте журналистам.

Гарри Кейн ранее догнал Уэйна Руни по голам за сборную Англии. Также он близок к тому, чтобы побить рекорд по голам за «Тоттенхэм» во всех турнирах. Кейн всего на два гола отстаёт от Джимми Гривза (264 против 266).