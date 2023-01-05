Будущее нападающего «Ливерпуля» Роберто Фирмино остаётся туманным. Действующий контракт связывает 31-летнего бразильца с грандом Премьер-лиги до конца нынешнего сезона. Юрген Клопп не раз говорил, что хотел бы сохранить игрока, но с тех пор изменилось немногое. Как следствие, Фирмино то и дело фигурирует в трансферных слухах.

По данным Daily Mail, Роберто Фирмино находится на радаре «Барселоны». Каталонский клуб рассматривает бразильца как кандидата на усиление, которого летом можно подписать бесплатно.

За «Ливерпуль» Роберто Фирмино выступает с лета 2015 года после трансфера из немецкого «Хоффенхайма».