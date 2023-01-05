«Айнтрахт» готов продать форварда сборной Франции за 90-100 млн евро

Нападающий «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани, если верить СМИ, входит в сферу интересов «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед». Немецкий клуб готов продать 24-летнего француза за 90-100 миллионов евро. Об этом сообщает портал Goal, ссылаясь на журналиста Флориана Плеттенберга.

Отмечается, что оценочная стоимость Рандаля Коло-Муани выросла после выступления игрока на чемпионате мира. Там нападающий выступил в трёх матчах сборной Франции и записал на свой счёт один гол и один результативный пас на партнёра.

Отметим, что за «Айнтрахт» Рандаль Коло-Муани выступает с лета. Ранее форвард представлял «Нант».