«Атлетико» готов продать Кондогбия в клуб АПЛ

Французский хавбек Жоффрей Кондогбия, правами на которого владеет мадридский «Атлетико», может продолжить свои выступления в Английской премьер-лиге. Об этом информируют журналисты AS.

В подписании контракта с 29-летним футболистом заинтересована бирмингемская «Астон Вилла». «Матрасники» не против продать игрока, который не является основным в команде. Трансферная стоимость Кондогбия оценивается в 20 миллионов евро. Его контракт с мадридским грандом рассчитан до середины 2024 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Жоффрей сыграл 12 поединков и отметился одной голевой передачей.