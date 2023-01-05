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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» сделал «ход конём» в переговорах с Мудриком

05 Января 2023 • 13:37 Комментировать

Лондонский «Челси» хочет опередить «Арсенал» в борьбе за украинского полузащитника Михаила Мудрика. По данным инсайдера Николо Скиры, «пенсионеры» сделали предложение игроку «Шахтёра».

Руководство «синих» готово подписать с Мудриком долгосрочный трудовой договор. Лондонцы предложили украинцу солидную заработную плату в размере 7,5 миллиона евро в год.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» готов заплатить за переход Михаила 70 миллионов евро.

В сезоне-2022/2023 Мудрик принял участие в 12 поединках Украинской премьер-лиги, в которых отметился семью забитыми мячами (два – с пенальти) и семью результативными передачами.

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