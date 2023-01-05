«Манчестер Сити» и «Вест Хэм» могут обменяться игроками сборной Англии

«Манчестер Сити» и лондонский «Вест Хэм» могут совершить обмен футболистами. Согласно информации Caughtoffcide, в стан «горожан» может перебраться полузащитник Деклан Райс, а в обратном направлении последует хавбек Кэлвин Филлипс.

В стане «молотобойцев» понимают, что Деклан наверняка покинет команду в конце сезона, а потому готовы рассмотреть вариант его обмена на Филлипса.

Райс в нынешнем сезоне принял участие в 18 поединках Премьер-лиги, отметившись одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

На счету Филлипса всего один сыгранный матч в текущем розыгрыше чемпионата Англии.