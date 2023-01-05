Клопп признался, хочет ли он возглавить сборную Германии

Звездный футбольный тренер Юрген Клопп, который занимает пост наставника «Ливерпуля», ответил на вопрос о возможной работе в сборной Германии.

«Возглавить «бундестим»? Я не стану исключать такой возможности. Могу занять пост главного тренера сборной Германии о определенный момент. Просто нужно дождаться подходящего момента», - передает слова немецкого специалиста газета Marca.

В настоящий момент пост главного тренера сборной Германии занимает Ханс-Дитер Флик.

55-летний специалист занимает пост главного тренера «Ливерпуля» с октября 2015 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами рассчитан до середины 2026 года.