Павлюченко дал прогноз на матч «Челси» - «Манчестер Сити»

Бывший футболист лондонского «Тоттенхэма» и московского «Спартака» Роман Павлюченко поделился ожиданиями от поединка между «Челси» и «Манчестер Сити» в рамках Английской премьер-лиги.

«Стоит ждать непростого противостояния, учитывая игру «синих» в родных стенах. Однако «горожане» прибудут за победой. Я считаю, что гости смогут сломить сопротивление лондонцев и вырвут победу», - приводит слова Павлюченко Vseprosport.ru.

Поединок 19-го тура Премьер-лиги состоится на лондонском стадионе «Стэмфорд Бридж» сегодня, 5 января. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.