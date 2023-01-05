Гвардиола высказался о провальных результатах «Челси»

Испанский специалист Хосеп Гвардиола, который занимает пост главного тренера «Манчестер Сити», высказался об игре лондонского «Челси» в нынешнем сезоне.

«Мы выступаем в Английской премьер-лиге. Здесь все команды очень сильные. Поэтому я всегда в начале сезоне не даю прогнозов. Никто не знает, как все обернется. Посмотрим, что будет дальше. После мундиаля все может измениться», - передает слова Гвардиолы City Xtra.

После 16 сыгранных матчей «Челси» занимает лишь десятое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «Манчестер Сити» располагается на второй строчке.

Команды сегодня, 5 января, проведут матч в рамках 19-го тура чемпионата Англии. Встреча состоится на стадионе «Стэмфорд Бридж».