Названа реальная сумма, которую «Челси» предложил за Энцо Фернандеса

Лондонский «Челси» всерьез настроен на трансфер полузащитника сборной Аргентины и лиссабонской «Бенфики» Энцо Фернандеса.

Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Фабрицио Романо, последнее предложение «пенсионеров» по трансферу 21-летнего игрока составило 85 миллионов евро. Сумма в 127 миллионов, которая ранее называлась в прессе, не соответствует действительности. В данный момент стороны продолжают переговорный процесс.

Фернандес в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира на мундиале в Катаре. По итогам турнира Энцо признали лучшим молодым футболистом.