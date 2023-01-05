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Названа реальная сумма, которую «Челси» предложил за Энцо Фернандеса

05 Января 2023 • 09:30 Комментировать

Лондонский «Челси» всерьез настроен на трансфер полузащитника сборной Аргентины и лиссабонской «Бенфики» Энцо Фернандеса.

Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Фабрицио Романо, последнее предложение «пенсионеров» по трансферу 21-летнего игрока составило 85 миллионов евро. Сумма в 127 миллионов, которая ранее называлась в прессе, не соответствует действительности. В данный момент стороны продолжают переговорный процесс.

Фернандес в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира на мундиале в Катаре. По итогам турнира Энцо признали лучшим молодым футболистом.

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