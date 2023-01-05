Стив Купер: «Не сомневался, что мы выстоим»

В девятнадцатом туре английского чемпионата «Саутгемптон» проиграл коллеге по подвалу турнирной таблицы - «Ноттингем Форест». Для «лесников» это была четвертая победа в сезоне - но первая на выезде. Наставник команды Стив Купер дал понять, что он ни на секунду не сомневался в успехе.

- В первом тайме мы были опаснее, мы контролировали игру, и мне это нравилось. Хотелось получить первую победу на выезде. Но даже когда мы отдали инициативу и опустились глубже, я не сомневался в том, что мы выстоим. Мы были очень хороши и заслуживали победу, показав все, что необходимо для успеха, - цитирует Купера BBC Sport.