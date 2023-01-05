«Саутгемптон» потерпел уже шесть поражений кряду в чемпионате

В девятнадцатом туре английского чемпионата «Саутгемптон», и без того опустившийся на самое дно турнирной таблицы (столь неудачно команда не выступала с 1991 года), проиграл коллеге по подвалу - «Ноттингем Форест».

Это поражение было для «святых» уже шестым кряду в матчах чемпионата. До «Ноттингема» были поражения от «Кристал Пэлас», «Ньюкасла», «Ливерпуля», «Брайтона» и «Фулхэма». Столь продолжительной серии из поражений у «святых» не было с февраля 2021 года.

Любопытно, что в последний раз «Саутгемптон» набирал очки в матче против лидера чемпионата - 23 октября прошлого года команды сыграли 1:1.