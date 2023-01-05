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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тренер «Саутгемптона»: «Очень разочарованы»

05 Января 2023 • 05:40 Комментировать
Саутгемптон
0:1
Ноттингем Форест
окончен

В девятнадцатом туре английского чемпионата «Саутгемптон», и без того опустившийся на самое дно турнирной таблицы (столь неудачно команда не выступала с 1991 года), проиграл коллеге по подвалу - «Ноттингем Форест». Наставник «святых» Натан Джонс крайне разочарован итогами минувшей встречи.

- Я очень разочарован, матч имел большое значение для нас. У нас были шансы в дебюте игры, а потом мы подарили им гол и это именно то, что с командой происходит уже долгое время. Взломать оборону «Форест» мы так и не сумели. Нам не хватало качества, остроты, это большая проблема, - цитирует слова Джонса BBC Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Саутгемптон Натан Джонс
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