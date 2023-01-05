«Ноттингем Форест» одержал первую выездную победу в АПЛ в 21-м веке

В матче девятнадцатого тура английского чемпионата «Ноттингем Форест» выиграл в гостях у «Саутгемптона», одержав четвертую победу в сезоне - причем все они были добыты с минимальным счетом. Три предыдущие победы, однако, были одержаны дома - а нынешняя в гостях. Как выяснилось, «Ноттингем Форест» победил в гостевом матче английской Премьер-Лиги впервые в 21-м веке. В последний раз «лесникам» удавалось подобное в мае 1999 года, тогда они обыграли другого героя давно минувших лет - победителя АПл в сезоне 1994/1995 «Блэкберн», со счетом 2:1.

В следующем туре «Ноттингем Форест» сыграет дома с «Лестером».