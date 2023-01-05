Впервые в истории АПЛ матч обслуживает лайнсмен-сикх

В матче девятнадцатого тура английской Премьер-лиги между «Саутгемптоном» и «Ноттингем Форест» произошло историческое с определенной точки зрения событие - впервые в качестве лайсмена матч обслуживает представитель народа сикхов.

Речь идет о 37-летнем Бхупиндере Сингхе, который, несмотря на молодость, обслуживает матчи уже почти два десятка лет - но впервые получил назначение на игру АПЛ.

Сикхи - это народ, проживающий на территории Индии и Пакистана, часть из них, известное дело, эмигрировала в Англию, и подобные назначения должны подчеркивать, по замыслу, политику глобализации и равноправия, о которой так любят говорить представители английского и американского истеблишмента.