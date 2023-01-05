Мойес опечален смертью Голда

Мы уже сообщали о том, что в возрасте 86 лет из жизни ушел Дэвид Голд - совладелец «Вест Хэма». Своими чувствами по этому поводу поделился шотландский специалист Дэвид Мойес - главный тренер «Вест Хэма». Он признался, что глубоко опечален подобными новостями.

- Мне очень грустно узнавать такие новости. Я хочу выразить свои глубочайшие симпатии и чувства соболезнования семье Дэвида Голда. Он регулярно посещал матчи клуба и его появление всегда служило источником вдохновения как для меня, так и для футболистов. Он искренне и глубоко любил этот клуб, болел за него, - цитирует слова Мойеса BBC Sport.