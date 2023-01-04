​«Манчестер Юнайтед» не хочет продавать Мактоминая в «Ньюкасл»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминай входит в сферу интересов «Ньюкасла». Тем не менее, «красные дьяволы» не хотят продавать 26-летнего футболиста «сорокам». Соответствующее сообщение манкунианцы направили «чёрно-белым», о чём рассказывает Daily Mail.

Скотт Мактоминай является воспитанником академии «Манчестер Юнайтед». За первую команду «красных дьяволов» шотландец провёл 189 матчей, в которых забил 18 голов и отдал 5 результативных передач на партнёров.

Добавим, что эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Скотта Мактоминая в 30 миллионов евро.