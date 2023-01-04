​Тен Хаг похвалил Уан-Биссаку

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг похвалил правого защитника команды Аарона Уан-Биссаку.

«Уан-Биссака очень хорошо показал себя в последних нескольких играх – как в обороне, так и в атаке», - слова тен Хага приводит в социальных сетях инсайдер Фабрицио Романо.

Журналист подчёркивает, что в последние недели информацию по Уан-Биссаке запрашивали «Кристал Пэлас», «Вулверхэмптон» и «Вест Хэм».

В сезоне 2022/2023 Аарон Уан-Биссака провёл за «Манчестер Юнайтед» пять матчей. Ряд игр 25-летний футболист пропустил из-за травмы.

Ближайший матч «Манчестер Юнайтед» проведёт 6 января – против «Эвертона» в Кубке Англии.