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​Тен Хаг похвалил Уан-Биссаку

04 Января 2023 • 19:55 Комментировать

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг похвалил правого защитника команды Аарона Уан-Биссаку.

«Уан-Биссака очень хорошо показал себя в последних нескольких играх – как в обороне, так и в атаке», - слова тен Хага приводит в социальных сетях инсайдер Фабрицио Романо.

Журналист подчёркивает, что в последние недели информацию по Уан-Биссаке запрашивали «Кристал Пэлас», «Вулверхэмптон» и «Вест Хэм».

В сезоне 2022/2023 Аарон Уан-Биссака провёл за «Манчестер Юнайтед» пять матчей. Ряд игр 25-летний футболист пропустил из-за травмы.

Ближайший матч «Манчестер Юнайтед» проведёт 6 января – против «Эвертона» в Кубке Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Аарон Уан-Биссака
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