​Маккенни отказал двум клубам АПЛ

Полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно. По данным Calciomercato, 24-летний американец хочет продолжить карьеру в топ-клубе, поэтому он уже отказал «Борнмуту» и «Астон Вилле».

Отмечается, что Уэстон Маккенни находится на радаре «Челси» и «Тоттенхэма», однако лондонские клубы ещё не связывались с футболистом. Также американский хавбек входит в сферу интересов дортмундской «Боруссии».

За «Ювентус» Уэстон Маккенни выступает с сентября 2020 года. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают 24-летнего полузащитника в 21 миллион евро.