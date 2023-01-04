​Де Хеа: «Надеюсь завершить карьеру в «Манчестер Юнайтед»

Страж ворот «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа высказался о ситуации со своим будущим. Ранее сообщалось, что испанец согласился на сокращение зарплаты, и вскоре его контракт будет продлён.

«Я очень расслаблен. Я сосредоточен на тренировках и стараюсь выступать как можно лучше. Уверен, всё закончится хорошо.

Могу ли я завершить карьеру в «Манчестер Юнайтед»? Я надеюсь на это. Я говорил, что этой мой клуб, я провёл здесь много лет. Здесь я счастлив, для меня честь быть игроком этого клуба», - высказался де Хеа для Manchester Evening News.

Действующий контракт Давида де Хеа истекает в конце сезона.