Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа дал согласие на сокращение заработной платы. Как следствие, стороны приблизились к подписанию нового контракта, о чём на своих страницах рассказывает The Telegraph.

«Манчестер Юнайтед» не стал активировать опцию продления контракта с Давидом де Хеа ещё на один год, ведь в таком случае клуб должен был бы платить испанцу 375 тысяч фунтов в неделю, как и прежде. Вместо этого «красные дьяволы» начали переговоры с футболистом о новом трудовом соглашении с меньшим окладом.

Давиду де Хеа 32 года. Вратарь выступает за «Манчестер Юнайтед» с сезона 2011/2012.