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​Саа считает, что Рэшфорд может играть на уровне Холанна и Мбаппе

04 Января 2023 • 16:33 Комментировать

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Луи Саа оценил уровень Маркуса Рэшфорда.

«Рэшфорд – игрок, который может забить 30-40 голов за сезон. В этом нет никаких сомнений. Разве Маркус не может делать то же самое, что и Холанн или Мбаппе, а то и больше? У этих двух парней отличная скорость и понимание игры, чем могут похвастаться немногие игроки. Они хорошо выбирают нужные зоны и забивают разные голы, что начинает делать Маркус.

Если Рэшфорд будет сохранять форму и уверенность, его будет не остановить», - высказался Саа, чьи слова приводит на своих страницах портал Goal.

25-летний Маркус Рэшфорд в сезоне 2022/2023 провёл 23 матча, в которых забил 12 голов и отдал 4 голевых паса.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Луи Саа Маркус Рэшфорд
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