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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Лэмпард на грани увольнения

04 Января 2023 • 15:57 Комментировать

Фрэнк Лэмпард может покинуть должность главного тренера «Эвертона» уже в ближайшее время. Об этом на своих страницах рассказывает talkSPORT.

Напомним, что во вторник «Эвертон» проиграл на своём поле «Брайтону» со счётом 1:4. Фанаты «ирисок» освистали свою команду после финального свистка.

Фрэнк Лэмпард работает у руля «Эвертона» почти год – его назначили в конце января 2022 года. С тех пор под руководством молодого специалиста мерсисайдцы провели 41 матч. В них команда отпраздновала 12 побед при 8 ничьих и 21 поражении.

На текущий момент «Эвертон» занимает 16-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Фрэнк Лэмпард
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