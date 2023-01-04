«Арсенал» продолжает вести борьбу за трансфер талантливого украинского вингера Михаила Мудрика. Как сообщает Evening Standard, «канониры» были вынуждены увеличить предложение по украинцу до 60 миллионов фунтов (около 68,2 миллиона евро).

Отмечается, что «Шахтёр» рассчитывает заработать на продаже Михаила Мудрика в районе 85 миллионов фунтов (примерно 96,6 миллиона евро). Тот факт, что подписать Мудрика хочет и «Челси», укрепляет позиции «горняков» в переговорном процессе.

В четверг Михаил Мудрик отпразднует 22-й день рождения. Вингер является воспитанником «Шахтёра».