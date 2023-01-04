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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Тен Хаг высказался о травме ван де Бека

04 Января 2023 • 14:25 Комментировать

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о травме полузащитника Донни ван де Бека.

Напомним, что ван де Бек был вынужден покинуть поле во вторничном матче Премьер-лиги против «Борнмута».

«Трудно что-то говорить. Нужно подождать 24 часа, прежде чем нам станет известен правильный диагноз. Есть беспокойство. Я не могу сказать, какая это травма, но всё выглядит не очень хорошо», - сказал тен Хаг журналистам после матча.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» разгромил «Борнмут» на своём поле со счётом 3:0. «Красные дьяволы» занимают четвёртое место в таблице АПЛ на текущий момент.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Донни ван де Бек
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